熊本県荒尾市荒尾の県史跡「宮崎兄弟の生家」の庭で、自由民権運動家の宮崎滔天（とうてん）と辛亥革命の指導者、孫文の友情を伝える白梅が見頃を迎え、来訪者の目を楽しませている。来週には満開になりそう。梅は太宰府天満宮（福岡県太宰府市）から移植されたと伝えられ、樹齢250〜300年。孫文が革命後の1913（大正2）年、物心両面で支援してくれた滔天に感謝を伝えるため、生家を訪問した際、この梅の前で滔天や宮崎家の人