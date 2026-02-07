衆院選は8日、投開票される。佐賀1区は、「減税日本・ゆうこく連合」前職、参政党新人、自民党前職の3人による争い。2区は自民前職と中道改革連合前職の一騎打ちとなっている。県選挙管理委員会によると、投票所は県内302カ所に設けられる。投票時間は佐賀、鳥栖、神埼の3市と基山町が午前7時から午後8時。小城市は同7時まで、唐津市など15市町は同6時まで。開票作業は午後8時から順次始まり、開票終了は小選挙区が同11時45