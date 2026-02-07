衆院選は8日に投開票される。長崎県内3選挙区には前職4人、新人6人の計10人が立候補。1区は自民、維新、国民、共産、参政が候補を擁立し過去最多に並ぶ5氏が火花を散らす。2区は自民、中道、参政の争い。3区は自民、中道の与野党一騎打ちとなっている。衆院解散翌日から投開票まで16日間という超短期決戦。物価高対策や人口減少への対応、地域振興策などをテーマに激しい論戦が繰り広げられている。投票時間は原則午前7時〜