今年1月に放映されたテレビ番組「歌唱王」で日本一に輝いた長崎県平戸市田平町の小学5年、西山琳久（りく）さん（10）に、市内外の施設やイベントへの出演依頼が相次いでいる。西山さんは地元愛を胸に、学業との両立を図りながら奔走している。西山さんは番組出演後に初登校した際、級友からプロデビュー曲となる「おんじい」をリクエストされて快く披露したという。1月24日には市内のデイサービス施設を訪問し、石川さゆり