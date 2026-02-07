衆院選で自民党前職金子容三氏（43）と、中道改革連合新人田崎耕太氏（43）の一騎打ちとなった長崎3区。同じ8日に投開票される知事選においては、金子氏が現職大石賢吾候補（43）を、田崎氏が新人平田研候補（58）を支持する姿勢を鮮明に打ち出している。6日昼過ぎ、佐世保市のアーケード。マイクを握った金子氏は一緒に並んだ大石氏の名を挙げて「県北に足を運び、県民の声を聴いてくれた」とアピールし、共に当選できるよう