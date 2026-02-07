佐賀県は4日、直近1週間（1月26日〜2月1日）に県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は753人（前週比269人増）だったと発表した。1医療機関当たりの感染者数は31・3人。新型コロナウイルスの感染者数は17人（同11人減）。また県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は5人（同1人増）だった。（松本紗菜子）