島原商業高（長崎県島原市城内1丁目）の生徒が1月30日、近くの島原文化会館で自作ドレスのファッションショーを開いた。家政科の3年生28人が1年がかりで作ったカラードレスなどを自ら身に着け、大勢の保護者が見守る中、時折ポーズを決めながらさっそうと歩いた。学習成果を披露する本年度の課題研究発表の一環。11月の文化祭に合わせて開いてきたが、会場である文化会館の存廃問題の影響でこの時期にずれ込んだという。ステ