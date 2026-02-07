知事選に合わせた県議選補欠選挙は8日投開票される。長崎市区（被選挙数2）と佐世保市・北松浦郡区（同1）に計8人が立候補し、地域活性化策などを訴えている。長崎市区には、会社役員の下条博文氏（50）と会社社長の赤木幸仁氏（41）、会社役員の浦川基継氏（53）＝自民党推薦、会社代表の久保田将誠氏（54）のいずれも無所属元職のほか、無所属新人の会社社長、宮沢由彦氏（58）の5人が出馬している。佐世保市・北松浦郡区