佐賀県小城市議選は8日、告示される。定数18に対して現職16人、新人9人の計25人が立候補を予定しており、選挙戦になる見通し。歯止めのかからない人口減少や地域振興策を軸に、論戦が交わされるとみられる。立候補の届け出は午前8時半から午後5時まで、同市三日月町の市役所西館大会議室で。9日から市内4カ所で期日前投票が始まる。投票は15日午前7時から午後7時まで市内12カ所で行われ、午後8時から同市牛津町の牛津体育セン