福岡県福津市の宮地嶽神社で、一足早い春を告げる「開運桜」が淡いピンクの花を咲かせている。本殿に最も近い場所にあり、樹齢約60年。同神社によると、境内に約3000本ある桜の木の中で「御神徳」を一番多く受けているためか、毎年一番早く1月中旬から2月初旬に開花する。このため縁起のいい桜として「開運桜」と名付けられた。天候次第だが、今月中旬までが見頃という。（大窪正一）