使わなくなった着物を洋服などに仕立て直した作品を展示即売する「きものリメイク展」が2月14、15日、福岡県朝倉市杷木の「サンライズ杷木」で開かれる。会場には、大島紬（つむぎ）などを再利用したワンピースやコート、ジャケットのほか、帽子などの小物を含め百数十点が並ぶ。着物を持参した人には、新たな服への仕立て直しの相談にも乗る。主催は、うきは市のすゞや呉服店。平川圭店長によると、着物は1970年代ごろの和