武雄市選挙管理委員会は5日、市内にある衆院選佐賀2区の期日前投票所2カ所でそれぞれ、来場者1人に小選挙区用の投票用紙を二重に交付するミスがあったと発表した。山内公民館では、投票者数と用紙残数を確認した際に数が合わないことが判明。投票用紙を2枚重ねたまま交付した可能性があるという。市役所の投票所では、国民審査への投票で来場した有権者を小選挙区の投票用紙交付係に案内し、投票後に発覚したという。再発防