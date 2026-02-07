「FILTERCOFFEENOTPEOPLE」（人ではなくコーヒーにフィルターを）−。差別や偏見のない世界への思いを込めたドリップバッグを、福岡市博多区上呉服町の「自家焙煎珈琲（ばいせんコーヒー）屋綾杉」が新たに作った。3種類のコーヒー豆をブレンドしたオリジナル商品で、7日から店頭販売する。