佐賀県唐津市の国特別名勝・虹の松原を駆ける「第66回唐津10マイルロードレース大会」（唐津市、佐賀陸上競技協会主催、西日本新聞社など後援）が8日、同市和多田大土井の市陸上競技場を発着点に開かれる。2018年ボストンマラソン優勝の川内優輝選手（あいおいニッセイ同和損保）など有力ランナーら767人が出場を予定している。世界陸上競技連盟・日本陸上競技連盟の公認コースで、松原で向かい風が抑えられた起伏の少ないルー