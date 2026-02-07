特別大会の明治安田J1百年構想リーグは6日開幕し、長崎市のピーススタジアムbySoftBankなどで3試合が行われ、8年ぶりに昇格した長崎は1−3で広島に敗れた。被爆地を本拠地とするチーム同士で「ピースマッチ」と銘打たれ、選手は入場時に長崎が89、広島は86と原爆が投下された日付を意味する背番号の特別ユニホームを着て入場した。一昨年完成した本拠地で、8年ぶりにJ1に復帰して迎えた公式戦は苦い結果に終わった。開幕戦のチ