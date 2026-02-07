佐賀県が6日に発表した2026年度一般会計当初予算案は、前年度比6・6％増の5470億6600万円に上る。コロナ禍対策を除けば過去最大の規模となり、山口祥義知事は「物価高騰対策をしっかりやり、今を支えながら未来を開く予算にした」と説明した。3期目最後の年度となった予算編成の柱は教育、女性、シニア（高齢者）の3点。「任期というよりその先を見据え、今年何をやるべきか考えた」と強調した。教育に関しては「安心して深く