杉山が今キャンプ初めてブルペン入りした。座った捕手を相手に直球のみを50球投げ込んだ。力のロスを減らすため、左足が地面に着いた瞬間にリリースする投球フォームを模索中。新球種のツーシームにも挑戦している。昨季はオスナの不振もあって6月から抑えを任され、初の最多セーブを獲得。守護神への思いを聞かれ「今年はオスナも戻ってくる。しっかり競争して自分の力で勝ち取りたい」と誓った。