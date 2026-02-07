J1福岡は6日、2027年の加入が内定している神奈川大のMF前田快（こころ）（21）と福岡大のDF坂井悠飛（21）が日本サッカー協会からJリーグ特別指定選手に承認されたと発表した。今後は大学に所属したまま、Jリーグ公式戦に出場できる。