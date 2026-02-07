2026年2月7日未明、静岡県伊豆市修善寺町で強盗事件が発生しました。 警察によりますと、2月7日午前2時50分頃、男2人が就寝中の住人の口をふさぎ「金を出せ」などと脅したということです。男らは金庫などを奪い、逃走しました。 警察が男らの行方を追っています。