＜カタール・マスターズ2日目◇6日◇ドーハGC（カタール）◇7508ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドが終了した。【動画】ギャラリー熱狂！松山英樹の6連続バーディ昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大が1イーグル・3バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル8アンダー・8位タイで決勝に駒を進めた。星野陸也は「75」を喫し、トータル2オーバー・103位タイで予選落ちに終わった。トータル12アンダー・単