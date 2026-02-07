?ミスター女子プロレス?神取忍（６１）率いるＬＬＰＷ−Ｘの?逸材?が、注目を集めている。昨年１２月の神田大会でデビューした藤原あむは、２０１１年７月生まれの１４歳。身長１５５センチの中学２年生ながら、新人離れしたマットさばきで評価は高い。６日に練習を視察した?太陽神?Ｓａｒｅｅｅが「あんな中学生、いるんだ。恐ろしい…」と感嘆し、即座に自身のデビュー１５周年記念大会「太陽神Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅ」（３月２２