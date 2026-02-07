ミラノ・コルティナ五輪の開会式が６日（日本時間７日）に４会場で行われ、英国の旗手が脚光を浴びている。メイン会場となったミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）で、英国チームの先頭を切って旗手として登場したフィギュアスケートアイスダンスでルイス・ギブソンとコンビを組むライラ・フィアーが熱い視線を浴びている。華麗なスタイルに加え、ユニオンジャックや国名が記された超大型マフラーが目を