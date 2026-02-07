放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。2月1日（日）の放送は、小説家のグレゴリー・ケズナジャットさんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、グレゴリー・ケズナジャットさん、宇賀なつみ◆高校の第二言語選択が人生を大きく変えた今回は、小説家のグレゴリー・ケ