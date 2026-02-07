【前後編の後編/前編からの続き】日本全国で吹き荒れる“高市旋風”は各選挙区でどんな影響を及ぼしているのか。急ごしらえで結成された中道改革連合は、なぜ伸び悩んでいるのか。注目の候補者の戦いぶりを見てみると……。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」前編では、裏金議員まで当選圏内にする高市旋風について報じた。一方、自民党内でも右派の位置付けで、高市早