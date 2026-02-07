ＩＭＭ通貨先物２月３日主要国通貨円の売り越し減少 円19222枚の売り越し 14711枚の売り越し減 ユーロ163361枚の買い越し 31227枚の買い越し増 ポンド13911枚の売り越し 2251枚の売り越し減 スイスフラン40717枚の売り越し 2176枚の売り越し減 ＩＣＥドル指数852枚の売り越し 3553枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ２月３日主要国通貨円の売り越し減少 円56850枚の売り越し 13702枚の売り越し