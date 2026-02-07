ＩＭＭ通貨先物２月３日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ2130枚の買い越し 18176枚増加し買い越しに転じる 豪ドル26118枚の買い越し 18972枚の買い越し増 ＮＺドル34294枚の売り越し 13451枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ２月３日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ49452枚の売り越し 205枚の売り越し増 豪ドル57115枚の買い越し 17255枚の買い越し増 ＮＺドル10597枚の売り越し 1061枚