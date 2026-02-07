【経済指標】 【米国】 ＊ミシガン大消費者信頼感指数（2月速報値）0:00 結果57.3 予想55.0前回56.4 【カナダ】 ＊雇用者数増減（1月）22:30 結果-2.48万人 予想0.40万人前回1.01万人（0.82万人から修正）（前月比) ＊失業率 結果6.5% 予想6.8%前回6.8% 【発言・ニュース】 ＊ベッセント財務長官 ・強いドル政策は背景にあるわれわれの行動が重要。 ・トランプ大統領のウォッ