各国・地域の入場行進で、スウェーデン代表選手団は日本でもおなじみ「ユニクロ（ＵＮＩＱＬＯ）」がデザインした公式ウェアで入場した。濃紺に黄色が鮮やかに映えるウェアで登場。ユニクロの同国選手団へのウェア提供は夏季五輪を含めて４大会連続となった。