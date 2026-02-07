６日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体女子ショートプログラムで日本のエース坂本花織（シスメックス）が世界女王のアリサ・リュウ（米国）を抑えてトップに立った。悲願の金メダルへ、１位の米国との差を２点に抑えた。（デジタル編集部）坂本の演技はほぼ完ぺきだった。すべての要素でプラス評価を得て、７８・８８点の高得点。今季の自己ベストを上回り、２０２２年３月にマークした自己ベ