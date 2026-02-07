■ミラノ・コルティナオリンピック™フィギュアスケート団体（日本時間6日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会は金メダル3個フィギュアスケート団体の女子シングルショートプログラム（SP）で、坂本花織（25・シスメックス）が今季ショート世界最高点となる78.88点の首位で、好スタートを切った。団体は順位に応じて1位10点、2位9点、3位8点とポイン