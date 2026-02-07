滋賀県内の介護施設でノロウイルスによる集団食中毒が発生し、65人が症状を訴え、うち1人が死亡しました。集団食中毒が起きたのは、草津市の特別養護老人ホーム「えんゆうの郷」と、系列の介護施設、あわせて5か所です。滋賀県によりますと、2月3日にこれらの介護施設で入所者や職員など236人が、昼食として提供された、いなり寿司や昆布まきなどを食べ、65人がおう吐や下痢などを訴え、複数の発症者の便からノロウイルスが検出さ