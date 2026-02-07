主演・藤井流星、共演・七五三掛龍也の初共演タッグによるラブサスペンスドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。本日2月7日（土）、同ドラマの第5話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回の第4話では、無事に退院した沙也香（井桁弘恵）を囲み、林田和臣（藤井流星）、桜庭蒼玉（七五三掛龍也）、そして沙也香の母・若松香（松下由樹）も交えて地獄のティータイムが…。コソコソと話す和臣と桜庭の背後から