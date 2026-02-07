サッカー界のスーパーレジェンドが、ミラノ・コルティナ五輪の聖火ランナーとして登場し、反響を呼んでいる。サッカーファンの話題を集めたのが、ミラノの本拠地とするとミランやインテルでもプレーした元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチ氏だ。ミラノ・コルティナ五輪や古巣ミランの公式SNSが、聖火ランナーを務めるレジェンドの様子を投稿すると、インターネット上では次のような声が上がった。 「神降