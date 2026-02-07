【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。 2月7日の放送では、バレンタインデーシーズンということで「チョコレート」を深掘りする。 ■日々進化し続けるチョコレートの最新事情とは？ 多くの人を魅了するチョコレートの魅力をサクヒムに教えるキャラクタ&#12