7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比2080円高の5万6490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4253.68円に対しては2236.32円高。出来高は1万6954枚だった。 TOPIX先物期近は3790.5ポイントと前日比79.5ポイント高、TOPIX現物終値比91.50ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56490 +2080 16954 日