日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が「レベチ超え」を誓った。沖縄・名護での春季キャンプ第2クール初日の6日、昨季限りで中日で現役引退した球団OBでもある中田翔氏が古巣を来訪。今季選手会長も務める9年目は久しぶりの再会を喜びつつ、かつての大先輩を超える活躍を約束した。「凄かったですよね。“あの年”。やっぱ背中を見てきたんで。超えたいところではありますよね」清宮幸が言う“あの年”とは、まだプロ3年目だっ