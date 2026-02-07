2026年2月4日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国の2025年の貿易黒字が過去最大の1兆2000億ドル（約190兆円）を記録する中で、米中間で為替をめぐる摩擦が再燃しているとする、仏紙ル・モンドの3日付報道を伝えた。記事は同紙の報道として、米財務省が1月29日に発表した報告書の中で、人民元レートがマクロ経済のファンダメンタルズと整合していないと指摘し、中国当局に対して迅