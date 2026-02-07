ソフトバンク・杉山が初のブルペン入り。直球のみの50球だった。「少ないパワーで大きな出力を出すために“1・2・3”で投げるときの“2”をなくす感じ」。昨季は主に直球とフォークのみで最多セーブのタイトルを獲得。直球に張ってくる打者のタイミングを外し、ツーシームの導入でゴロアウトも増やしていく。「今年はオスナと競争になる。勝ち取りたい」と守護神定着へも意欲を示していた。