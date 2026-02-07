◇明治安田J1百年構想リーグ第1節神戸1―1（PK4―1）京都（2026年2月6日サンガスタジアム）百年構想リーグ初のPK戦は、4―1で神戸に軍配が上がった。2本止めたGK前川は「普段は勝ち点1だけど、このレギュレーションに備えて準備はしてきた。GKが輝けるシチュエーションで僕はヒーローになるイメージを持って練習してきた。蹴るコースを誘導できた」と胸を張った。今大会は90分で決着がつかなかった場合、即PK戦となる。