今季から本格的に二塁挑戦を目指す日本ハムの野村が、志願の早朝特守を行った。全体練習前の午前8時20分ごろにサブグラウンドに姿を現すと、新庄監督ら首脳陣も集結。たった1人の特守に報道陣、ファンら約100人が集結し「また違う緊張感があって良かったかな」と苦笑いで振り返った。7日の紅白戦は二塁で出場予定。指揮官は「志願（した意欲）がいいじゃないですか。でも、朝からユニホーム汚したくないよね」と笑った。