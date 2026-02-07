ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ジュゼッペ・メアッツァ競技場などで行われた。スウェーデンの選手団は「ユニクロ」のウエアを着用して会場を行進した。ユニクロは2019年に同国とパートナーシップ契約を締結しており、公式ウエアを手掛けるのは夏季五輪を含めて4大会連続となる。イタリアでの冬季五輪開催は、2006年トリノ五輪以来、20年ぶり3度目。今大会はミラノ、コルティナ・ダンペッツォ、リヴィ