昨年の宝塚記念覇者で有馬記念１３着のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋）が大阪杯（４月５日・阪神）で始動することが６日、分かった。管理する石橋師が明かした。鞍上は引き続き、武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝を予定。ドバイ遠征との両にらみだったが、石橋師は「オーナーとジョッキーと相談して決めました。阪神コースも良さそうですしね」とコメントした。