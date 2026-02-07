警視庁首都圏連続強盗事件のうち、横浜市の住宅で2024年10月に起きた強盗致死事件で、実行役が襲撃後に現場を離れ、再び戻るよう指示役に命じられたと供述していることが7日、捜査関係者への取材で分かった。奪った通帳で現金を引き出せず、住宅にもう一度侵入するよう迫られたという。捜査関係者によると、実行役の一人が現金を下ろせないと指示役に伝えると、「印鑑かキャッシュカードを取ってこい」と言われたと説明してい