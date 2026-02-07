「有力馬次走報」（６日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ドバイで行われるドバイＷＣデー（３月２８日・ＵＡＥメイダン）関連の動向。▽招待受諾ドバイワールドカップ・Ｇ１（ダート２０００メートル）＝フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）ＵＡＥダービー・Ｇ２（ダート１９００メートル）＝パイロマンサー（牡３