ゆりやんレトリィバァ＝テレビ朝日提供9日放送の『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)には、お笑い芸人のゆりやんレトリィバァが登場する。2024年末からロサンゼルスで暮らし始め、生活環境が大きく変わったゆりやん。スーパーでの買い物や、腹痛で病院に行ったときなど、英語での会話が必要な場面で悪戦苦闘しているという。ロサンゼルスには、お笑いのネタを披露できるステージがあり、現在はそこで腕を磨く日々を過ごしている