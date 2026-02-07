ミラノ・コルティナ五輪が開幕ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に行われた。イタリア語のアルファベット順に入場し、日本は34番目に登場。そのつづりに注目が集まった。サンシーロではスピードスケート男子の森重航、リビーニョではスノーボード女子の冨田せなが旗手を務めた。イタリア語のつづりでは日本は「GIAPPONE」となり、34番目の