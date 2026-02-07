ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は6日、開会式に先立って行われ、2種目めのペア・ショートプログラム（SP）で“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一（ともに木下グループ）組が世界王者として熱演した。自己ベストを大幅に更新し、世界歴代3位となる82.84点でこの種目1位。順位点10点を獲得した。大舞台で示した圧巻の演技に、海外メディアからは独特の称賛が寄せられた。ルーマニア