ふとした日常の買い物や外食が、店員の不用意な一言で台無しになることがある。投稿を寄せた大阪府の60代女性は、今から20年以上前に体験した出来事が忘れられないという。（文：長田コウ）「あんたとそんな会話する間柄じゃない」娘の服を選ぼうとデパートの子供服店へ入った際、女性スタッフから衝撃の一言をかけられたという。「お孫さんに…」当時、女性はまだ30代。もちろん30代で孫がいる人もいないわけではないが、一般的に