職場に一人でも理不尽な上司がいると、仕事へのモチベーションは一気にそがれてしまう。投稿を寄せた40代男性（事務・管理／年収850万円）は、「典型的な昭和上司」に振り回された経験を明かす。「会議で寝る。面接（面接官）で寝る。席でも寝る。（午前中から）間違いを指摘されると不機嫌になり、法律の条文や社会保険労務士の見解を見せても『納得できない』『何でこうなんだ』と怒り出す始末」こんな有り様のため、その上司は