平穏であるべき自宅が、隣人の無神経な振る舞いによってストレスの場に変わってしまうことがある。投稿を寄せた30代女性は、隣家の小学生の子どもによる行為に憤っている。「隣の子どもが使用済みのティッシュやパンの食べカス、お菓子の食べカスをこちらの敷地に投げ入れていた」当初は誰の仕業か分からず不気味な状態が2週間ほど続いたというが、後に親と子が謝罪に訪れたことで一度は収束したかに見えた。しかし、これはさらな